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Собянин рассказал о сроках завершения благоустройства Воробьевской набережной

16:11
  • четверг
  • 03 августа 2023

Собянин также рассказал о создании Аллеи славы звезд зимних Олимпийских игр

Благоустройство Воробьевской набережной продолжается, масштаб работы очень большой, работы на объекте закончат к осени этого года. Об этом в четверг рассказал мэр столицы Сергей Собянин.

"Здесь будет хорошая велосипедная дорожка, роллерная, специальная дорожка для бега, пешеходная. Там будет хорошее благоустройство", - отметил мэр.

Собянин также рассказал о создании Аллеи славы звезд зимних Олимпийских игр вдоль улицы Косыгина.

"Вот Аллея славы здесь – пешеходный променад, посвящена героям спорта, зимних олимпиад и чемпионатов мира. Мы не вели здесь никаких особых работ, потому что здесь была большая стройка", - сообщил мэр столицы.

Ранее Собянин рассказал о планах по развитию парка "Яуза". Это уникальная точка на северо-востоке столицы. Протяженность парка составит порядка 20 километров. Часть прогулочного экомаршрута пройдет вдоль берега пруда, другая - над водой.

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