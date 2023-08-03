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ВС России отразили атаки ВСУ и уничтожили более 500 боевиков в ДНР

16:10
  • четверг
  • 03 августа 2023

Ликвидирована вражеская техника

Восемь атак ВСУ отразили подразделения "Южной" группировки ВС России на Донецком направлении. Российские войска при поддержке авиации и артиллерии атаковали отступающего противника и улучшили свои позиции в районе Белогоровки и Клещеевки в ДНР, сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

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По данным генерала, потери ВСУ за сутки на этом направлении составили около 380 боевиков. Уничтожен танк, пять бронемашин, противотанковая пушка "Рапира" и две самоходные артиллерийские установки "Krab" польского производства.

Ударами авиации, артиллерии и подразделений группировки войск "Восток" нанесено поражение живой силе и технике ВСУ в районах Угледара и Старомайорского в ДНР. Успешно отражена атака противника в районе Урожайного. ВСУ потеряли на Южно-Донецком направлении ударами авиации, огнем артиллерии до 175-ти украинских военнослужащих, сообщил Конашенков на брифинге.

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