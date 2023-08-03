СПЧ предложил убрать электросамокаты с тротуаров

Совет поддержал внесенный в Госдуму законопроект о штрафах "самокатчикам"

Движение электросамокатов по тротуарам надо полностью запретить. Для средств индивидуальной мобильности следует создать выделенные полосы, считают в Совете по правам человека при президенте России.

Как сказано в сообщении в Telegram-канале СПЧ, для СИМ должна быть создана инфраструктура – выделенные полосы или велодорожки, чтобы убрать их с тротуаров. Все остальные решения – лишь полумеры, уверены в Совете.

В СПЧ прокомментировали законопроект, подготовленный сенатором Артемом Шейкиным. В соответствии с документом, устанавливаются штрафы для нарушителей на СМИ. В частности, за превышение скорости предлагается наказывать штрафом до 5 тысяч рублей, за нарушение требований к перевозке пассажиров - двух тысяч рублей, и штрафовать на 10 тысяч за управление в состоянии опьянения.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"