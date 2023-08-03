МИД уведомил посла Румынии о квотах на численность дипперсонала в России

Это ответ на аналогичные шаги Бухареста

Москва ввела квоты на численность персонала румынских дипломатических и консульских учреждений. Соответствующая нота была вручена 3 августа вызванному в МИД временному поверенному в делах Румынии в Росси Константину Ионицэ.

В опубликованном на сайте МИД России сообщении подчеркивается, что это симметричные ответные меры на ограничения, касающиеся посольства России в Бухаресте и генконсульства России в Констанце.

На Смоленской площади предупредили: принимая во внимание последовательно проводимую румынскими властями недружественную политику по отношению к Российской Федерации, министерство оставляет за собой право на дополнительные ответные меры. Шаги будут адекватны ситуации, сложившейся в результате действий Бухареста.

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