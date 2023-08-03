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Восемь миллионов евро украли у семейной пары россиян в испанском аэропорту

17:35
  • четверг
  • 03 августа 2023

Чемоданчик с ценностями увели в очереди на регистрацию

Ценностей на 8,5 миллионов евро лишилась семейная пара российских туристов в испанском аэропорту. У россиян украли чемоданчик, в котором было 20 тысяч евро наличными, а также ювелирные изделия и элитные часы.

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Туристы стояли в очереди на регистрацию на рейс авиакомпании Emirates в аэропорту Барселоны. Им дорого обошлась невнимательность: преступники завладели чемоданом и сразу же скрылись из терминала аэропорта. Россияне обнаружили пропажу лишь спустя некоторое время.

Потерпевшие обратились к стражам порядка. Местная полиция вскоре задержала на трассе AP-7 в районе города Соль супружескую пару. У них обнаружлся украденный портфель, сообщает газета La Vanguardia.

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