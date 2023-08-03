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Улицы Улан-Удэ ушли под воду из-за ливня

18:10
  • четверг
  • 03 августа 2023

В городе транспортный коллапс

Кадры из Бурятии. Из-за проливных дождей улицы Улан-Удэ ушли под воду. Местным жителям пришлось пересесть на лодки. Столицу Бурятии заливает вторые сутки -  выпала уже половина месячной нормы осадков.

В городе транспортный коллапс. Машины плывут по дорогам. На некоторых участках движение трамваев закрыто - вода поднялась до уровня первых этажей. Затоплены подземные парковки, тротуары.

Сразу в нескольких районах произошел обвал грунта. Сообщений о пострадавших нет. Режим повышенной готовности из-за сильных дождей в регионе действует до 4 августа.

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