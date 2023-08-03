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США сократили антироссийский санкционный список

18:29
  • четверг
  • 03 августа 2023

Из перечня вычеркнули яхту российского бизнесмена

Вашингтон подкорректировал свой санкционный список по России. Как сообщило Управление по контролю над иностранными активами Министерства финансов США, в перечень добавили Институт общей физики Российской академии наук, Казанский научный центр РАН и Институт твердого тела РАН.

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Убрали из черного списка строку с указанием яхты Addiction. Судно под флагом Мальты принадлежит российскому предпринимателю Сергею Адоньеву.

Как уточняет агентство ТАСС, как минимум в одном случае - с Институтом твердого тела РАН - американские санкции и так уже действовали. В сентябре прошлого года Вашингтон объявил о введении ограничений в отношении этого учреждения – под предлогом нарушения американского режима экспортного контроля.

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