Моди передумал: индийский премьер поедет на саммит БРИКС в ЮАР

Заявление появилось после телефонного разговора Моди с президентом ЮАР

Нарендра Моди высказался по поводу своего участия в саммите БРИКС в ЮАР. Заявление появилось в соцсети по итогам телефонного разговора двух лидеров.

Моди написал, что был рад поговорить с президентом ЮАР Сирилом Рамафосой. Индийский премьер сообщил, что был рассмотрен прогресс в двустороннем сотрудничестве в связи с празднованием 30-летия наших дипломатических отношений. И признался, что с нетерпением ждет возможности принять участие в саммите БРИКС в Йоханнесбурге.

В своем сообщении Моди не уточнил, в каком формате будет участвовать в саммите. Ясность внесла канцелярия премьер-министра Индии. В пресс-релизе отмечено, что он принял приглашение Рамафосы посетить ЮАР и с нетерпением ожидает своего визита в Йоханнесбург для участия в саммите БРИКС. Ранее сообщалось, что индийский премьер отказался от очного присутствия на саммите из-за отсутствия на мероприятии президента России Владимира Путина, передает ТАСС.

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