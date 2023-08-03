Трамп прибыл на суд в Вашингтоне

Меры безопасности у здания суда усилены

В Вашингтоне меньше часа остаётся до начала судебных слушаний о беспорядках на Капитолийском холме, происходивших два года назад. Обвиняемый по делу - Дональд Трамп.

У здания Федерального суда округа Колумбия с самого утра усилена охрана, выставлены дополнительные ограждения. Подсудимый имеет право давать показания по видеосвязи, однако Дональд Трамп в соцсетях уже написал, что намерен лично присутствовать на заседании.

Бывшему хозяину Белого дома предъявлены обвинения по четырём пунктам. Среди них - попытка помешать проведению прошедших выборов и подсчету голосов, заговор с целью обмана США, фальсификация свидетельских показаний и нарушение прав граждан.

Этот суд называют историческим событием - впервые экс-президент США обвиняется в распространении лжи. Сам Дональд Трамп уже подсчитал: если суммировать все выдвинутые против него обвинения, то ему грозит 561 год тюрьмы.

Юридические проблемы Трампу приходиться решать на фоне его новой избирательной кампании. Бывший глава государства намерен вернуть себе кресло президента. По данным последних опросов общественного мнения, за Трампа готовы проголосовать порядка 43% американцев. И по американским законам он может быть президентом и в тюрьме.

Обновление (22:40): Трамп прибыл в суд Вашингтона, чтобы выслушать новые обвинения по делу о штурме Капитолия. Политик явился к зданию инстанции в Вашингтоне в сопровождении большого кортежа.

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