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Мишустин обсудил модернизацию ЖКХ

22:29
  • четверг
  • 03 августа 2023

Речь об этом шла на заседании кабмина

Поддержка российских экспортеров зерна, удобрений и сырья - обсуждали сегодня на заседании правительства. Его провёл глава кабмина Михаил Мишустин.

Поставщикам предоставят таможенные преференции, например, в виде нулевых ставок на вывоз продукции в рамках определенного объема. Эта мера позволит защитить регионы, где изменение логистических маршрутов из-за антироссийских санкций привело к увеличению транспортных издержек и, как следствие, удорожанию экспортных поставок.

Еще один вопрос, который сегодня рассмотрели на заседании - модернизация ЖКХ. Речь шла о ремонте в многоквартирных домах.

"Сегодня всё больше владельцев жилья, которые хотят сами организовывать работы по обновлению общего имущества. Это и кровли, и системы тепло- и водоснабжения, либо лифты заменить, самостоятельно выбрать подрядчиков, контролировать ход всех мероприятий и расходование средств. А фонд на такие цели они формируют на специальном счёте. Чтобы гарантировать соблюдение требований к безопасности и качеству этих работ, по поручению президента подготовлен законопроект по совершенствованию порядка проведения капитального ремонта в многоквартирных домах", - отметил Мишустин.

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