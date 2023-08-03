Путин подписал указ о выплатах очевидцам Сталинградской битвы

Дополнительные финансы получат награжденные знаком "Житель осажденного Сталинграда"

Россиянам, награжденным знаком "Житель осажденного Сталинграда", назначена дополнительная ежемесячная выплата. Соответствующий указ подписал президент России Владимир Путин.

В документе, опубликованном на официальном портале правовой информации, сказано: лицам, награжденным знаком "Житель осажденного Сталинграда", выплачивается дополнительное ежемесячное материальное обеспечение в размере 500 рублей. Выплата назначается с 1 января 2023 года.

Владимир Путин в апреле подписал закон, приравнивающий жителей осажденного Сталинграда к ветеранам Великой Отечественной войны. Россияне, находившиеся в городе во время Сталинградской битвы с 23 августа 1942 года по 2 февраля 1943 года, получили право на повышение пенсий и меры соцподдержки, предусмотренные законом "О ветеранах".

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