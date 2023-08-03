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Путин подписал указ о выплатах очевидцам Сталинградской битвы

19:24
  • четверг
  • 03 августа 2023

Дополнительные финансы получат награжденные знаком "Житель осажденного Сталинграда"

Россиянам, награжденным знаком "Житель осажденного Сталинграда", назначена дополнительная ежемесячная выплата. Соответствующий указ подписал президент России Владимир Путин.

Путин приравнял жителей осажденного Сталинграда к ветеранам войны
Жители осажденного Сталинграда получат новые льготы

В документе, опубликованном на официальном портале правовой информации, сказано: лицам, награжденным знаком "Житель осажденного Сталинграда", выплачивается дополнительное ежемесячное материальное обеспечение в размере 500 рублей. Выплата назначается с 1 января 2023 года.

Владимир Путин в апреле подписал закон, приравнивающий жителей осажденного Сталинграда к ветеранам Великой Отечественной войны. Россияне, находившиеся в городе во время Сталинградской битвы с 23 августа 1942 года по 2 февраля 1943 года, получили право на повышение пенсий и меры соцподдержки, предусмотренные законом "О ветеранах".

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