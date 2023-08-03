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Спасатели эвакуировали 12 человек после оползня на курорте в Грузии

19:55
  • четверг
  • 03 августа 2023

В зоне бедствия оказались несколько десятков туристов

Несколько десятков туристов оказались в зоне бедствия в высокогорном районе Грузии. По данным пресс-службы грузинского МВД, спасатели эвакуировали из региона Рача 12 человек, среди них пятеро детей.

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Днем 3 августа рядом с гостиницей "Сансет Шови" в селе Шови сошел оползень. Стихия повредила ведущие к гостинице мосты и дороги. В МВД подчеркивают, что сразу отправили на место происшествия два вертолета погранполиции.

Предварительно сообщалось, что в гостинице застряли 16 человек. Позже представитель администрации края Рача-Лечхуми и Квемо-Сванети сообщил, что в зоне бедствия находятся 40 человек. Предположительно, в их числе - четыре гражданина США. О пострадавших не сообщается, передает ТАСС.

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