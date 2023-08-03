Блинкен поклялся обеспечить безопасность российского экспорта

При условии, что Россия вернется к зерновой сделке

Соединенные Штаты готовы обеспечивать безопасность экспорта продовольствия для всех участников зерновой сделки. Это относится и к России, если Москва вернется к черноморским соглашениям, заявил госсекретарь США Энтони Блинкен.

Глава госдепа заверил: Вашингтон гарантирует, что все участники инициативы смогут безопасно экспортировать продовольствие – если только вернутся к договоренностям, передает Reuters.

Россия вышла из зерновой сделки 18 июля. Как было заявлено, участники соглашений не выполняли ту их часть, которая относилась к Москве. Постпред США при ООН Линда Томас-Гринфилд недавно заявила: она располагает информацией, согласно которой Москва готова вернуться к переговорам.

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