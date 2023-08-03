ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Блинкен поклялся обеспечить безопасность российского экспорта

20:15
  • четверг
  • 03 августа 2023

При условии, что Россия вернется к зерновой сделке

Соединенные Штаты готовы обеспечивать безопасность экспорта продовольствия для всех участников зерновой сделки. Это относится и к России, если Москва вернется к черноморским соглашениям, заявил госсекретарь США Энтони Блинкен.

Блинкен допустил растягивание контрнаступления ВСУ на месяцы
Песков оценил последствия поездки Блинкена в КНР для России

Глава госдепа заверил: Вашингтон гарантирует, что все участники инициативы смогут безопасно экспортировать продовольствие – если только вернутся к договоренностям, передает Reuters.

Россия вышла из зерновой сделки 18 июля. Как было заявлено, участники соглашений не выполняли ту их часть, которая относилась к Москве. Постпред США при ООН Линда Томас-Гринфилд недавно заявила: она располагает информацией, согласно которой Москва готова вернуться к переговорам.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Читайте также:
Главное сегодня
Энтони Блинкен
Энтони Блинкен
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2023 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.