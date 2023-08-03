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Три человека погибли в ДТП с "Камазом" в Дагестане

21:03
  • четверг
  • 03 августа 2023

В числе жертв - ребенок

Три человека стали жертвами ДТП с участием грузового автомобиля в городе Кизляр в Дагестане. Как сообщили в пресс-службе МВД республики, около 18:30 3 августа легковой автомобиль Dodge столкнулся с "Камазом".

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В результате столкновения водитель Dodge и двое его пассажиров от полученных травм скончались на месте происшествия. Один из погибших – ребенок, уточнили в ведомстве.

Как отметили эксперты, легковой автомобиль на скорости заехал под "Камаз". Шансов выжить в такой ситуации практически нет. На месте происшествия работают сотрудники Госавтоинспекции, устанавливаются личности погибших, передает РИА Новости.

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