Неизвестный с пистолетом пытался взорвать автомобиль возле "Москва-Сити"

Злоумышленника разыскивает полиция

Неизвестный мужчина разбил окно припаркованного возле делового центра "Москва-сити" автомобиля и бросил в салон неустановленный предмет. Как сообщили РИА Новости в пресс-службе префектуры Центрального административного округа, предположительно, бросили петарду, так как раздался хлопок. Пострадавших нет.

В свою очередь, Telegram-канал "112" передает, что мужчина с пистолетом бросил в автомобиль учебную гранату. Снаряд взорвался и выбил стекла, неизвестный с места происшествия скрылся. Полиция разыскивает злоумышленника.

Telegram-канал Mash со ссылкой на очевидцев уточняет, что мужчина поссорился с водителем машины и стал угрожать ему пистолетом. Когда его оппонент испугался и выбежал из салона, злоумышленник решил испортить автомобиль и бросил в салон гранату.

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