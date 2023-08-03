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Москвичам пообещали тридцатиградусную пятничную жару

21:46
  • четверг
  • 03 августа 2023

Солнце слегка прикроют облачка

Тридцатиградусная жара придет в столицу в пятницу. Синоптики заверяют, что осадков в Москве не ожидается.

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Как сообщает "Интерфакс" со ссылкой на Гидрометцентр России, в столичном регионе 4 августа – переменная облачность. Ветер юго-западный, 6-11 метров в секунду.

Атмосферное давление составит 746 мм ртутного столба. Воздух днем прогреется до плюс 28-30 градусов. Метеорологи предупреждают, что с 6 августа в столице станет еще жарче. В дневное время воздух будет прогреваться до 34 градусов.

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