МВД: бросивший страйкбольную гранату около "Москва-Сити" мужчина задержан

Принимается решение о возбуждении уголовного дела

Полиция задержала мужчину, бросившего страйкбольную гранату в автомобиль, который был припаркован в районе "Москва-Сити". Об этом в четверг вечером сообщает пресс-служба главка МВД России по Москве.

Как отмечается в сообщении ведомства, сотрудникам полиции понадобилось менее двух часов, чтобы установить местонахождение подозреваемого. Мужчина был задержан в районе проспекта Вернадского.

"Он доставляется в территориальное подразделение органа внутренних дел для разбирательства. У него изъят пневматический пистолет", - сообщили в полиции.

Инцидент находится на контроле Пресненской межрайонной прокуратуры. Принимается решение о возбуждении уголовного дела.

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