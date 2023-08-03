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МВД: бросивший страйкбольную гранату около "Москва-Сити" мужчина задержан

22:52
  • четверг
  • 03 августа 2023

Принимается решение о возбуждении уголовного дела

Полиция задержала мужчину, бросившего страйкбольную гранату в автомобиль, который был припаркован в районе "Москва-Сити". Об этом в четверг вечером сообщает пресс-служба главка МВД России по Москве.
Неизвестный с пистолетом пытался взорвать автомобиль возле "Москва-Сити"

Как отмечается в сообщении ведомства, сотрудникам полиции понадобилось менее двух часов, чтобы установить местонахождение подозреваемого. Мужчина был задержан в районе проспекта Вернадского.

"Он доставляется в территориальное подразделение органа внутренних дел для разбирательства. У него изъят пневматический пистолет", - сообщили в полиции.

Инцидент находится на контроле Пресненской межрайонной прокуратуры. Принимается решение о возбуждении уголовного дела.

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