В районе Макаровки и Приютного ударно отработала армейская авиация

Российские войска на купянском направлении овладели опорными пунктами и разгромили более взвода пехоты ВСУ, сообщили в Минобороны.

Артиллерия группировки "Восток" на южнодонецком участке фронта остановила атаку радикалов, уничтожив два украинских минометных расчета, гранатомет, две машины с боеприпасами и до двадцати националистов. В районе Макаровки и Приютного ударно отработала наша армейская авиация, поразив скопления живой силы и техники противника.

Замаскированные блиндажи, окопы и вооружение ВСУ обнаружили разведчики-операторы беспилотников Западного военного округа. Координаты передали артиллерии, которая нанесла сокрушительный удар по неприятелю.

Бойцы работают на передовой круглосуточно. С помощью дронов выявляют опорники, огневые точки, артустановки, бронированную и автомобильную технику, склады боеприпасов ВСУ. Следят за передвижением врага. При необходимости беспилотники могут атаковать позиции противника.

Еще один пример слаженной боевой работы расчетов беспилотников и штурмовых отрядов - под Артемовском был обнаружен взводный опорный пункт боевиков. Для его ликвидации в заданный район выдвинулась разведгруппа тульских десантников. С закрытых позиций БМД нанесла точный удар из 100-миллиметровой пушки. Большинство радикалов были уничтожены, остальные бежали, бросив оружие и снаряжение.

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