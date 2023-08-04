Представлены новые герои спецоперации

Мичман Евгений Коротков с подчиненными под огнем противника в кратчайшие сроки восстановил поврежденные линии связи

Минобороны рассказало о новых подвигах российских военных.

Сержант Евгений Кушнарёв разминировал территорию завода, оставленную украинскими боевиками. Чтобы сдержать наше наступление, радикалы заминировали помещения в промзоне. Группа Кушнарёва обезвредила более 7 тысяч взрывоопасных предметов и неразорвавшихся снарядов.

Мичман Евгений Коротков с подчиненными под огнем противника в кратчайшие сроки восстановил поврежденные линии связи российской группировки. И командование смогло оперативно руководить действиями наших военных на поле боя.

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