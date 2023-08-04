Суд оставил Трампа на свободе, но с условиями

Политику запрещено общаться со свидетелями

Федеральный суд в Вашингтоне не стал арестовывать Дональда Трампа. Первое заседание по новому делу экс-президента США продлилось менее получаса, передает "ТВ Центр".

Ему вменяют в вину попытки повлиять на результаты выборов 2020 года и организацию штурма Капитолия. Сам Трамп накануне заявлял, что готов к тому, чтобы оказаться под стражей. Однако подписал все условия, с учетом которых его оставили на свободе. Политику запрещено общаться со свидетелями и обсуждать детали дела с кем-либо, помимо своих юристов.

Впрочем, сам Трамп ни одного из обвинений не признал. Заявив, что возбуждённое дело - лишь попытка нынешней власти убрать его из президентской гонки.

"Это очень печальный день для Америки. Мне было грустно ехать по Вашингтону - видеть грязь и упадок. При мне такого не было. А то, что происходит сейчас, это преследование политического оппонента. Человека, который лидирует с существенным перевесом на республиканских праймериз и намного опережает Байдена. Но кого не могут победить, того преследуют или привлекают к суду", - заявил экс-президент.

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