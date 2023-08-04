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В Краснодарском крае крупный град повредил более 200 зданий

08:18
  • пятница
  • 04 августа 2023

На территории Черниговского поселения введен режим ЧС

Во власти непогоды - сразу несколько российских регионов.

В Апшеронском районе Краснодарского края выпал крупный град. По словам местных жителей, льдины размером с теннисные мячи с легкостью пробивали кровли домов и крыши автомобилей. Повреждены 236 зданий. На территории Черниговского поселения, куда пришелся основной удар стихии, введен режим ЧС.

Мощные ливни привели к нарушению автомобильного сообщения в трех муниципалитетах Приморья. У села Иннокентьевка обрушился мост, когда по нему проезжала машина. В салоне находились два человека, они не пострадали. Прокуратура проводит проверку.

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