Минобороны: пресечена попытка Киева атаковать Крым беспилотниками

Сбиты десять БПЛА, еще три - подавлены средствами РЭБ

Пресс-служба Министерства обороны России сообщила утром в пятницу, что минувшей ночью российскими войсками была пресечена попытка киевского режима осуществить террористическую атаку беспилотниками по объектам на территории Крыма.

Как уточняется в сообщении, средствами ПВО сбиты десять БПЛА. Еще три подавлены средствами радиоэлектронной борьбы.

Пострадавших и разрушений в результате пресеченной террористической атаки нет.

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