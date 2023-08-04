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Минобороны: пресечена попытка Киева атаковать Крым беспилотниками

07:19
  • пятница
  • 04 августа 2023

Сбиты десять БПЛА, еще три - подавлены средствами РЭБ

Пресс-служба Министерства обороны России сообщила утром в пятницу, что минувшей ночью российскими войсками была пресечена попытка киевского режима осуществить террористическую атаку беспилотниками по объектам на территории Крыма.

Как уточняется в сообщении, средствами ПВО сбиты десять БПЛА. Еще три подавлены средствами радиоэлектронной борьбы.

Пострадавших и разрушений в результате пресеченной террористической атаки нет.

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