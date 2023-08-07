Гороскоп на сегодня, 7 августа, для всех знаков зодиака

Здоровье требует заботы и внимания

Овны

Понедельник - день непростой, так зачем его усложнять дополнительно? Вам стоит воздержаться от выяснения отношений - берегите то, что у вас есть на текущий момент.

Тельцы

Вы окажетесь в центре событий, ведь ваш Юпитер сегодня решил поспорить с Солнцем. Учитывайте свои интересы. Но бросаться за них в бой, скорее всего, бесполезно.

Близнецы

Вам сегодня придется много общаться. Занятие не новое для вас, но есть риск сказать что-то лишнее, а потом пожалеть об этом. Так что контролируйте себя хорошенько.

Раки

Весь август у вас непростой в финансовом плане, и сегодня появится новая информация на этот счет. Возможно, вам придется вернуться назад и исправить ошибки.

Львы

Нашла коса на камень! Сегодня ваше Солнце вступит в конфликт с Юпитером. Не рассчитывайте на везение и чужую доброту – без труда не выловишь и рыбку из пруда.

Девы

Вы - единственные в зодиаке, кому звезды сегодня щедро выделили порцию позитивных новостей. Ловите знаки и намеки – через несколько дней вас ждет большая удача!

Весы

Вам стоит быть предельно осторожными с людьми. Не верьте ничьим обещаниям – на деле все может оказаться совсем не так радужно, как на словах.

Скорпионы

Не создавайте конфликты на работе и не участвуйте в чужих выяснениях отношений. Иначе последствия событий этого дня будут долго напоминать о себе.

Стрельцы

Горячий денек для студентов и преподавателей: вас ждут противоречивые указания. Всем остальным тоже придется усвоить какие-то уроки.

Козероги

Проблемы будут крутиться вокруг страховок, кредитов, долгов. Ничего серьезного, но нервы могут быть потрачены, если вы заранее не настроитесь на спокойствие.

Водолеи

Перемены в отношениях могут расстроить вас. Возможно, кто-то из друзей проявит эгоизм или свой авторитарный характер, а вы этого раньше не замечали. Смиритесь.

Рыбы

Здоровье требует заботы и внимания. Определите свои уязвимости на текущий момент и займитесь профилактикой – благо, лето дарит большие возможности.

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