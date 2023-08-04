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Свергнутый президент Нигера призвал США восстановить порядок в стране

08:37
  • пятница
  • 04 августа 2023

Африканская республика является "последним бастионом" демократических ценностей на континенте

Власти США и международное сообщество должны восстановить конституционный порядок в стране, передает издание The Washington Post со ссылкой на комментарий свергнутого военной хунтой президента Нигера Мохамеда Базума.

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Как отметили авторы публикации, свергнутый президент африканской республики обратился к американским властям, находясь в заложниках у путчистов.  

"В эту трудную минуту я призываю правительство США и все международное сообщество помочь нам восстановить конституционный порядок", - приводит издание слова Базума.

При этом легитимный президент подчеркнул, что на данный момент Нигер является "последним бастионом" демократических ценной в регионе. По его словам, государственный переворот в африканской республике произошел из-за влияния авторитарных движений, охвативших континент.

Он также добавил, что изменение конституционного строя в Нигере имеет колоссальное влияние на благосостояние и стабильность всего африканского континента.  

Ранее глава МИД Италии Антонио Таяни заявила, что Россия не имеет отношения к государственному перевороту в Нигере. По ее словам, политики ЕС не располагают такой информацией.  

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