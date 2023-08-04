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Шойгу проверил передовой пункт управления группировки "Центр" в зоне СВО

08:31
  • пятница
  • 04 августа 2023

Министру показали захваченную у противника в бою шведскую машину пехоты CV-90

Министр обороны России Сергей Шойгу проверил передовой пункт управления группировки войск "Центр" в зоне проведения специальной военной операции, сообщила пресс-служба Минобороны.

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Глава ведомства заслушал доклад командующего группировкой генерал-лейтенанта Андрея Мордвичева, поблагодарил командование и личный состав за ведение успешных наступательных действий на краснолиманском направлении.

Как уточняется в сообщении, особое внимание Шойгу обратил на необходимость нанесения упреждающего огневого поражения противнику.

Кроме того, министру показали захваченную у противника в бою шведскую машину пехоты CV-90. Она вышла из строя и была брошена отступающими радикалами после поражения выстрелом из ручного противотанкового гранатомета РПГ-7.

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Сергей Шойгу проверил пункт управления группировки "Центр" в зоне СВО
Сергей Шойгу проверил пункт управления группировки "Центр" в зоне СВО
Сергей Шойгу проверил пункт управления группировки "Центр" в зоне СВО
Сергей Шойгу проверил пункт управления группировки "Центр" в зоне СВО
Сергей Шойгу проверил пункт управления группировки "Центр" в зоне СВО
Сергей Шойгу проверил пункт управления группировки "Центр" в зоне СВО
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