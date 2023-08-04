Шойгу проверил передовой пункт управления группировки "Центр" в зоне СВО

Министру показали захваченную у противника в бою шведскую машину пехоты CV-90

Министр обороны России Сергей Шойгу проверил передовой пункт управления группировки войск "Центр" в зоне проведения специальной военной операции, сообщила пресс-служба Минобороны.

Глава ведомства заслушал доклад командующего группировкой генерал-лейтенанта Андрея Мордвичева, поблагодарил командование и личный состав за ведение успешных наступательных действий на краснолиманском направлении.

Как уточняется в сообщении, особое внимание Шойгу обратил на необходимость нанесения упреждающего огневого поражения противнику.

Кроме того, министру показали захваченную у противника в бою шведскую машину пехоты CV-90. Она вышла из строя и была брошена отступающими радикалами после поражения выстрелом из ручного противотанкового гранатомета РПГ-7.

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