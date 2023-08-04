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Собянин: Заключили договор с 15-м инвестором о передаче земли под производство по ставке 1 рубль в год

08:45
  • пятница
  • 04 августа 2023

Им стал производитель модулей для создания готовых квартир в многоэтажных домах

Для развития инновационных и социально значимых бизнес-проектов в столице работает механизм масштабных инвестиционных проектов (МаИП) – город заключил договоры уже с 15 инвесторами. Об этом рассказал Сергей Собянин.

"Тем, кто хочет открывать производства на территории города, выделяем землю под строительство без торгов по льготной ставке – 1 рубль в год", – написал Собянин.
 
Город заключил договор уже с 15-м инвестором, им стал производитель модулей для создания готовых квартир в многоэтажных домах, компания "МонАрх".

"Аналогов подобных конструкций в мире нет. Сейчас компания собирает 100 тыс. кв. м модулей, в планах – увеличить выпуск в пять раз. Для этих целей уже возводится вторая очередь завода, еще нужно построить производственный комплекс. Там будут делать строительные материалы, которые раньше приходилось закупать за рубежом. Выделили под проект 5,8 га в поселении Марушкинском ТиНАО", – подчеркнул мэр.
 
Он также отметил, что за время действия льготы инвесторам передали порядка 37 га земли. Новые предприятия дадут городу качественные товары отечественного производства и новые рабочие места.

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