Собянин рассказал о благоустройстве зон около столичных водоемов

Власти стараются сделать доступнее пляжный отдых

Пляжный отдых популярен среди жителей столицы, и власти города стараются сделать все возможное, чтобы он стал доступнее для горожан. Об этом рассказал мэр столицы Сергей Собянин.

"Нынешним летом мы в два раза увеличили зону отдыха с бассейнами на Северном речном вокзале. В Нагатинской пойме, рядом с парком развлечений "Островом мечты", создали самую большую пляжную зону в Европе. Одновременно там могут загорать 3 тысячи человек, и для них работает шесть открытых бассейнов", - написал мэр.

Кроме того, летние бассейны с подогревом были созданы в пяти городских парках культуры и на двух фестивальных площадках в разных районах Москвы. В следующем году столичные власти рассчитывают запустить еще порядка 10 таких мест отдыха.

Также продолжается благоустройство традиционных мест отдыха на берегу рек, озер, прудов и других естественных водоемов.

"В прошлом году привели в порядок свыше 10 таких территорий, а в 2023 планируем завершить в два раза больше проектов", – подчеркнул мэр.

В этом году работы продолжаются. Так, в Северном районе приводят в порядок парк "Долгие пруды". На северо-западе работы идут в сквере между Западным и Восточным мостами Сходненского канала по ул. Лодочная. На востоке благоустраиваются территории у Черного и Белого озер в Косино-Ухтомском районе.

"Благоустраивая территории у воды, мы создаем новые точки притяжения для жителей районов по всему городу. Каждый проект старается учесть потребности москвичей всех возрастов и предложить как можно больше вариантов досуга на свежем воздухе", – заключил мэр.

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