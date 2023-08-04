Полезно знать: нацпроект "Экология"

Чисто там, где сортируют мусор!

Разделяй и… участвуй! Заботиться о природе – может каждый!

Благодаря национальному проекту "Экология" в России заработала система сортировки бытовых отходов. Самый важный этап начинается с любого из нас.

В каждом дворе установлены разные контейнеры, которые отличаются по цветам. Одни для смешанных отходов: то есть органических (или пищевых) и мусора, который нельзя отсортировать.

Другие – для вторсырья. Это стекло, бумага, металл и пластик. Главное, чтобы всё это было сухим и чистым. Прежде, чем положить внутрь, например, алюминиевые банки или пластиковые бутылки, их лучше сжать, чтобы уменьшить объём.

Вторсырье заберёт специальный мусоровоз. Уже сейчас более половины отходов проходят сортировку. А 12% – используются повторно. Некоторые виды сырья можно перерабатывать до бесконечности!

Это помогает сократить число свалок и сохранить природу. Чисто там, где сортируют.

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