Полезно знать: нацпроект "Экология"

Чисто там, где сортируют мусор!
Разделяй и… участвуй! Заботиться о природе – может каждый!
Благодаря национальному проекту "Экология" в России заработала система сортировки бытовых отходов. Самый важный этап начинается с любого из нас.
В каждом дворе установлены разные контейнеры, которые отличаются по цветам. Одни для смешанных отходов: то есть органических (или пищевых) и мусора, который нельзя отсортировать.
Другие – для вторсырья. Это стекло, бумага, металл и пластик. Главное, чтобы всё это было сухим и чистым. Прежде, чем положить внутрь, например, алюминиевые банки или пластиковые бутылки, их лучше сжать, чтобы уменьшить объём.
Вторсырье заберёт специальный мусоровоз. Уже сейчас более половины отходов проходят сортировку. А 12% – используются повторно. Некоторые виды сырья можно перерабатывать до бесконечности!
Это помогает сократить число свалок и сохранить природу. Чисто там, где сортируют.Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"