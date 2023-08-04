Полезно знать: нацпроект "Цифровая экономика"

Уже более 200 социально значимых государственных услуг доступны в электронном виде

Просто, быстро и без очередей!

Благодаря национальному проекту "Цифровая экономика" уже более 200 социально значимых государственных услуг доступны в электронном виде. Полезных функций становится всё больше.

Например, можно поделиться документом. В пару кликов отправить данные паспорта родственнику или другу, которые покупают билеты в отпуск. Или номер СНИЛС кадровику – для оформления премии. Какими сведениями делиться, и с кем – каждый решает сам.

Не выходя из дома, теперь легко записать ребёнка в кружок или секцию. Предварительно узнать учебный план, расписание и выбрать преподавателя. Если кружок платный, есть опция оплаты на сайте.

А с помощью мобильного приложения "Госуслуги Авто" попавшие в ДТП водители могут оформить "Европротокол" без вызова сотрудника полиции и заполнения бумажных бланков. В форму автоматически подгрузятся нужные сведения, что исключает ошибки и повышает вероятность возмещения ущерба.

А ещё экономит самое важное – время!

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