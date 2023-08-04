ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Полезно знать: нацпроект "Цифровая экономика"

10:17
  • пятница
  • 04 августа 2023

Уже более 200 социально значимых государственных услуг доступны в электронном виде

Просто, быстро и без очередей!

Полезно знать: нацпроект "Экология"
Полезно знать: нацпроект "Здравоохранение"
Полезно знать: нацпроект "Безопасные качественные дороги"

Благодаря национальному проекту "Цифровая экономика" уже более 200 социально значимых государственных услуг доступны в электронном виде. Полезных функций становится всё больше.

Например, можно поделиться документом. В пару кликов отправить данные паспорта родственнику или другу, которые покупают билеты в отпуск. Или номер СНИЛС кадровику – для оформления премии. Какими сведениями делиться, и с кем – каждый решает сам.

Не выходя из дома, теперь легко записать ребёнка в кружок или секцию. Предварительно узнать учебный план, расписание и выбрать преподавателя. Если кружок платный, есть опция оплаты на сайте.

А с помощью мобильного приложения "Госуслуги Авто" попавшие в ДТП водители могут оформить "Европротокол" без вызова сотрудника полиции и заполнения бумажных бланков. В форму автоматически подгрузятся нужные сведения, что исключает ошибки и повышает вероятность возмещения ущерба.

А ещё экономит самое важное – время!

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Читайте также:
Новости по теме
Девушка за ноутбуком и со смартфоном
Девушка за ноутбуком и со смартфоном
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2023 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.