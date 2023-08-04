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В России проходит конкурс "Лучший дом. Лучший двор"

08:54
  • пятница
  • 04 августа 2023

Подать заявку можно до 10 октября

"Единая Россия" объявила о старте Всероссийского конкурса "Лучший дом. Лучший двор". Эксперты в сфере благоустройства и люди из регионов выявят лучшие и самые красивые дворы в стране.

Заявки на участие принимаются до 10 октября на сайте moydom.er.ru. Номинации конкурса: "Лучший двор" (оценивается благоустройство двора и участие в этом жителей); "Самый дружный дом" (оцениваются истории решения проблем, которые стали возможными благодаря активности жителей); "Лучший подъезд"; "Самый энергоэффективный дом" (оцениваются решения, которые помогли снизить платежи за ЖКУ).

Голосование в каждой номинации проходит с 10 июля по 30 ноября. Победители станут известны декабре.

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Благоустройство дворов
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Благоустройство дворов
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