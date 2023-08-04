Жертвами оползня в Грузии стали два человека

Трагедия произошла на территории бальнеологического курорта

Два человека погибли и 50 пропали без вести в результате мощного оползня в грузинской области Рача. Трагедия произошла на территории бальнеологического курорта, передает "ТВ Центр".

Подмытые дождями горные породы сошли по склону возле одной из гостиниц. Поток камней и грязи сметал все на своем пути. Разрушен мост, повреждены дороги, вода унесла несколько автомобилей. Более 150 человек - постояльцы и персонал отеля - эвакуированы при помощи вертолетов.

В зоне бедствия продолжается поисково-спасательная операция. В ней задействованы до 400 сотрудников экстренных служб.

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