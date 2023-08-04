Смертельная ловушка: откровенное интервью канадского трансгендера вызвало скандал

Темная сторона леволиберальной повестки

На большое интервью известной британской газете Daily Mail она решилась, чтобы достучаться до людей. И, конечно, до чиновников канадского здравоохранения. В марте Лоис Кардинал подала запрос на эвтаназию. На днях пришел ответ из профильного комитета. Брюнетка едва сдерживает слезы - отказ.

"Мы должны честно говорить о темной стороне транс-перехода. Моя история - это история разочарования. Мне не становится лучше, я не получаю лучшего медицинского обслуживания или вообще медпомощи. Я больше не могу терпеть таких страданий", - говорит она.

Мучения физические подтверждены документально. Вот и медицинских справок набралось на целую стопку. Врачи на условиях анонимности признают: 35-летний пациент на самом деле испытывает сильный дискомфорт. Жизнь Лоис перевернули, а потом и перечеркнули новые половые органы.

Стать дамой представитель коренного народа Канады решил 14 лет назад. Подходящая клиника в Монреале нашлась быстро, со сменой пола пациенту хирурги тянуть не стали. И только после Кардинал узнала, как непросто оставаться пусть искусственной, но женщиной.

"Мои расширения приносят мне невероятную боль. Я сделала еще одно расширение. Затем еще и еще. Три месяца нечеловеческой боли", - рассказывает Кардинал.

Невыносимые физическая и душевная боль толкнули Натана Верхельста на крайний шаг. 10 лет назад решение 44-летнего трансгендера покончить с жизнью казалось настолько непостижимым, что про него сняли целый фильм. Верхельст родился в Бельгии, семья финансово была довольно благополучной. Родители ждали мальчика, а появилась девочка. Воспитывали как сына - называли мужским именем Натан и отправляли спать в каморку над гаражом. Для силы духа. Все детство Верхельст представляла, как она она вырастет и станет мужчиной. А потом мечта сбылась.

"Когда я в первый раз посмотрел на себя в зеркало после операции, я испытал отвращение к самому себе. Искусственные гениталии были ужасны, я почувствовал себя монстром. Вместо того, чтобы начать, наконец, жить, я чувствовал себя заложником в теле, которое я ненавидел", - рассказывает Натан.

Однако его трагедия не стала уроком для других "мечтателей". Просто отрежь что надо, принимай гормоны - и будет счастье, говорят рекламные проспекты гендерных клиник. О том, что терапия будет пожизненной и очень дорогой, на форумах будущих трансов не предупреждают. Скрывают и неудобную статистику. Ученые из Университета Флориды недавно опубликовали исследование: 60% процентов сменивших пол испытывают боли во время интимной близости, треть страдают от недержания мочи, проблемы с гениталиями испытывают более 80% таких пациентов. Сколько из них решили покончить жизнь эвтаназией - медицинская тайна.

Смена пола - это уже нечто привычное в жизни стран с так называемой продвинутой повесткой. Пропаганда начинается прямо с детского сада. А родителям, которые пытаются этому противостоять, грозят судебные разбирательства. Очередной шаг в транс-безумии сделали сразу два ведущих гиганта. Costa Coffee (это кофейни) и Dr. Martens (занимаются обувью) в своей новой рекламной кампании призвали своих покупателей к.... мастэктомии. Мультяшный персонаж ампутации молочных желез с двойными шрамами на груди смотрит с вывесок, красуется на ботинках для подростков. Возмущенным взрослым пиарщики объяснили: мол, искалеченный человечек-транс - на самом деле символ инклюзивной среды. А еще он "побуждает людей чувствовать себя желанными, свободными и бесконечно гордится собой".

Оксана Коваленко, "ТВ Центр"

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