У американской разведки нет агентурных связей в Москве

Заявления представителей ЦРУ об успехах американских шпионов в России не имеют ничего общего с реальностью. Об этом в интервью журналисту Стивену Гарднеру заявил офицер разведывательных войск США Скотт Риттер.

"Русские профессионалы знают о наличии американской агентуры в Москве", - заявил Риттер.

При этом бывший разведчик подчеркнул, что на данный момент у американских спецслужб нет ни одного проверенного источника в России. По его словам, сотрудникам разведывательного ведомства США придется потратить несколько десятилетий для создания новых агентурных связей в российском правительстве.

Он также добавил, что сотрудники ЦРУ уже на протяжении 20 лет пытаются внедриться в ближайшее окружение президента России Владимира Путина. Однако высказывания высокопоставленных чиновников об успехе американских спецслужб в России создают преграды для достижения этой цели, заключил разведчик.

Ранее офицер разведывательных войск США Скотт Риттер заявил, что решения, принимаемые российским лидером Владимиром Путиным в рамках военной спецоперации на территории Украины, укрепляют обороноспособность России. По его словам, солдаты ВСУ не могут преодолеть оборонительные укрепления ВС России в зоне СВО.

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