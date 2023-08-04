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Полковник Макгрегор раскрыл ужасающую правду о потерях ВСУ

09:30
  • пятница
  • 04 августа 2023

Украинская армия потеряла порядка 300 тысяч военных

Украинские военные в ходе наступательных действия в зоне СВО понесли колоссальные потери. Об этом в интервью YouTube-каналу Jeremy Ryan Slate заявил полковник армии США в отставке Дуглас Макгрегор.  

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"Украинцы потеряли от 300 до 350 тысяч человек, может, даже больше", - заявил Макгрегор.

При этом военный аналитик подчеркнул, что, несмотря на регулярные поставки вооружений НАТО, ВСУ так и не удалось преодолеть оборонительные укрепления российских военных в зоне СВО. По его словам, единственным результатом украинской армии являются колоссальные потери не только военной техники Запада, но и личного состава.

Он также добавил, что в ближайшее время киевский режим, вероятно, не сможет продолжать наступательные действия из-за нехватки артиллерийских снарядов и тяжелых вооружений.    

Ранее полковник армии США в отставке Дуглас Макгрегор заявил, что поддержка западных стран не помогла ВСУ в противостоянии с российскими военными. По его слова, украинские военные так и не смогли достичь каких-либо значимых результатов в ходе контрнаступления на ключевых направлениях фронта в зоне СВО.  

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