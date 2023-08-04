В Швейцарии назвали объем замороженных российских активов

Швейцарские банки блокируют деньги россиян в качестве "меры предосторожности"
Объем замороженных в Швейцарии частных активов России составляет порядка 8,6 млрд долларов. Об этом в ходе очередного брифинга заявил официальный представитель Государственного секретариата Швейцарии по экономике Фабиан Майенфиш.
"Изменений в общем объеме не произошло. Сейчас он составляет 8,6 млрд долларов", - заявил Майенфиш, чьи слова приводит РИА Новости.
При этом представитель министерства подчеркнул, что зачастую швейцарские банки блокируют денежные средства российских граждан в качестве "меры предосторожности". По его словам, "хаотичные" действия европейских денежно-кредитных организаций приводят к постоянному изменению объема заблокированных активов России.
Он также добавил, что власти Швейцарии внимательно следят за дискуссией ведущих стран Европы о возможном использовании российских активов в инвестиционных фондах, доходы от которых будут направлены на восстановление инфраструктуры Украины.
Ранее старший научный сотрудник Бруклинского института в Вашингтоне Дугласа Редикера заявил, что США и ЕС не смогли найти "правовой инструмент", который позволил бы беспрепятственно конфисковать замороженные активы России и передать их киевскому режиму.Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"