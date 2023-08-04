Во Франции назвали мятеж в Нигере провалом Европы

ЕС должен наладить экономическое и политическое взаимодействие со странами Африки

Отсутствие в Европе единой стратегии взаимодействия со странами африканского континента привело к возникновению государственного переворота в Нигере. Об этом в интервью Euractiv заявил бывший посол Франции в США Жерар Аро.

"Отсутствие какого-либо четкого европейского единства по общей африканской стратегии способствует хаосу, который в настоящее время переживает регион. Это привело к европейскому провалу", - заявил Аро.

При этом бывший дипломат подчеркнул, что военное присутствие стран Запада в Африке могло предотвратить рост авторитарных движений на континенте. По его словам, Франция, ФРГ и Италия должны в ближайшее время произвести переоценку отношений с африканскими странами.

Он также добавил, что нормализация экономических и политических связей со странами африканского континента позволит ЕС не только стабилизировать ситуацию в регионе, но и улучшить внешнеполитический имидж отдельных стран Европы.

Ранее свергнутый военной хунтой президент Нигера Мохамед Базум заявил, что американские власти должны способствовать восстановлению конституционного порядка в стране. По его словам, государственный переворот в африканской республике произошел из-за отсутствия поддержки со стороны международного сообщества.

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