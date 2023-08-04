Российские военные ликвидировали еще один "опорник" ВСУ

Противника засекла воздушная разведка

Министр обороны Сергей Шойгу на борту. Экипаж получает "добро" на взлет. И берет курс к передовому пункту управления группировки войск "Центр". Сегодня на этом участке российские подразделения активно наступают. Детальные доклады по обстановке - уже на командном пункте.

Министру сообщают о характере действий противника, тактических направлениях и задачах, которые стоят перед войсками на краснолиманском направлении сегодня. Шойгу напоминает – важно наносить по ВСУ упреждающие удары. Особенно перед началом штурмов. Это позволит максимально сохранить жизни бойцов.

После совещания министр осматривает трофейную шведскую БМП. Наши бойцы буквально раскроили натовскую технику старым дедовским гранатометом. Недостатков у западного броневика оказалось множество. Низкий темп стрельбы, слабая защита, да и в поле машину не отремонтировать. Министр поблагодарил личный состав за успешные операции.

Пока Сергей Шойгу проводил совещание, на КП пришли новые донесения - ликвидирован еще один "опорник" ВСУ. Противника засекла воздушная разведка. Бойцы начинают снаряжать ударный дрон. Вообще, говорят операторы, можно подвесить что угодно: тротиловую шашку, пластит или гранату. Но сегодня цель крупная. Надо что-нибудь посерьезнее. Оператор ведет дрон к линии окопов. Первая атака – заминированным беспилотником. Через несколько минут над опорным пунктом зависают еще два квадрокоптера. Сброс. Гранаты падают точно в траншеи.

Следующая цель – брошенный впопыхах бронетранспортер. Удар. БМП объят клубами дыма. А днем раньше, рассказывают военные, удачно скорректировали на позиции ВСУ нашу артиллерию. Еще один опорный пункт, склад боеприпасов, как минимум семь артиллерийских установок и три единицы бронетехники уничтожены на донецком фронте.

Тимур Абдуллаев, "ТВ Центр"

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