В ряде районов Приморья введен режим ЧС

После дождей - сильные подтопления, размыты дороги

Приморский край. Переправа 1962 года постройки сложилась, когда по ней проезжал легковой автомобиль. Машину буквально расплющило пролетами моста. Внутри находились 21-летняя девушка-водитель и 20-летний пассажир. Чудом обошлось без пострадавших.

Дорога идёт в село Инокентьевка. Она единственная, по которой можно выехать из населенного пункта. В Инокентьевке проживает более 500 жителей. И сейчас они остаются отрезанными от транспортного сообщения. Единственный способ выбраться из села - на лодке. Так сегодня люди добираются на работу, а в село завозят продукты. Бригады рабочих уже начали отсыпать трассу скальным грунтом.

Из-за проливных дождей уровень воды в реках резко поднялся. Сильным течением сносило дороги и тяжелые конструкции.

"На большинстве рек Приморского края продолжается формирование и прохождение быстро развивающихся дождевых паводков. С подъемом уровня воды преимущественно от 0,5 до 2,5 метра", - сообщили в МЧС.

Один из ударов стихии пришелся на Дальнереченский. Здесь за сутки выпало около 80 миллиметров осадков. Отрезано семь населенных пунктов. Поселок Зимники тоже ушел под воду. Все посадки в огородах уничтожены. Люди говорят: вода прибывала так быстро, что не успели даже поднять мебель и бытовую технику - все затопило.

А это уже Красноармейский район. Объявлен режим повышенной готовности. Отрезан проезд к селу Мельничное. Недалеко от поселка Восток подмыло мост.

Ограничения движения ввели сразу в трех районах. В Приморье действует штормовое предупреждение.

Ольга Скрипникова, "ТВ Центр"

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