ВС России и Китая в ходе учений уничтожили подводную лодку условного противника

Корабли поразили цель реактивными глубинными бомбами
Подводная лодка условного противника обнаружена и уничтожена в ходе масштабных маневров России и Китая в Беринговом море, передает "ТВ Центр".
Корабли поразили цель реактивными глубинными бомбами.
Учения проходят в рамках третьего совместного патрулирования акватории Тихого океана. С 28 июля экипажи прошли Японское и Охотское моря, Камчатский пролив и пролив Лаперуза.
Моряки отрабатывают тактическое взаимодействие и применение вертолетов, проводят тренировки по связи.Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"