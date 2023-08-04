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ВС России и Китая в ходе учений уничтожили подводную лодку условного противника

11:42
  • пятница
  • 04 августа 2023

Корабли поразили цель реактивными глубинными бомбами

Подводная лодка условного противника обнаружена и уничтожена в ходе масштабных маневров России и Китая в Беринговом море, передает "ТВ Центр".

Корабли поразили цель реактивными глубинными бомбами.

Учения проходят в рамках третьего совместного патрулирования акватории Тихого океана. С 28 июля экипажи прошли Японское и Охотское моря, Камчатский пролив и пролив Лаперуза.

Моряки отрабатывают тактическое взаимодействие и применение вертолетов, проводят тренировки по связи.

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