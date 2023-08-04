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В Чите маленький ребенок чуть не сорвался с балкона седьмого этажа

11:54
  • пятница
  • 04 августа 2023

Мальчик висел на руках из последних сил

Балансирующий между жизнью и смертью. Эти жуткие кадры облетели соцсети: ребенок висит на балконе седьмого этажа. Схватился за край перил, ноги упираются в небольшой выступ. Но непонятно, насколько еще хватит сил, кажется, он вот-вот сорвется. 

Отчаянного крика мама не слышит. Зато видно, как сверху неравнодушные люди скидывают одеяла, чтобы те, кто внизу, смогли растянуть их и в случае падения поймать мальчика. Но в итоге сама мать пришла в себя и затянула ребенка обратно в квартиру.

Семья эта, по словам соседей, в доме известна - и далеко не с лучшей стороны. Там постоянно крики и скандалы. Матери 22 года. Сыновьям - три и четыре. Дверь в квартиру часто открыта, а за детьми никто не смотрит.

Несколько месяцев назад семью поставили на учет как неблагополучную. И в этот раз соседи тоже вызвали полицию.

"Сотрудниками полиции было принято решение об изъятии детей из семьи. В том числе из-за антисанитарного состояния в квартире и из-за того состояния, в котором они находились. Дети были доставлены в медицинское учреждение для обследования", - сообщили в региональном управлении МВД.

Дальнейшую судьбу мальчиков будут решать органы опеки. 

Юлия Богоманшина, "ТВ Центр"

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