В Италии нашли похищенного детеныша макаки

Злоумышленники пробрались на территорию парка дикой природы через отверстие в заборе

Детективная история со счастливым концом: в итальянском парке дикой природы в провинции Виченца вернули матери-обезьяне похищенного детеныша, сообщает "ТВ Центр".

Злоумышленники пробрались на территорию через отверстие в заборе и выкрали малыша макаки. Пропажу обнаружили на следующий день, развесили листовки. Вскоре один из жителей обнаружил клетку, в которой находился завернутый в мешок детеныш.

Сразу после встречи мать начала кормить его грудью. А полиция пытается найти похитителей, которые почему-то решили бросить обезьяну на улице.

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