Федеральный суд в Вашингтоне не стал арестовывать Трампа: что известно

Первое заседание ограничилось предъявлением обвинений

На суд в Вашингтон Дональд Трамп прилетел на своем частном самолете. Накануне заседания написал в соцсетях, что считает честью быть арестованным по делу о штурме Капитолия. А обвинений ему нарисовали на шесть пожизненных сроков.

Приготовления к судному дню начались еще на рассвете. Рабочие превращали весь район в неприступную крепость. Ослы - это символ Демпартии - отлично помнят, чью морковку съели на выборах 2020-го. И знают, что аудитория Трампа - это отнюдь не накрашенные женоподобные мужчины в мини-юбках и на шпильках. Его сторонники вполне ожидаемо появились у здания суда и едва не сошлись в рукопашной с противниками экс-президента.

В довесок к двум уголовным делам о хранении секретных документов и финансовых фальсификациях против Трампа состряпали четыре новых пункта обвинения. В сухих формулировках - это заговор с целью мошенничества против государства и прав граждан США, воспрепятствование проведению официальных процедур. На широкую аудиторию обвинение выдает целый роман в стиле фэнтези с элементами хоррора.

Якобы понимая, что проигрывает, Трамп подбил шестерых сообщников и с их помощью распространял ложные обвинения в фальсификациях, пытался подорвать доверие к выборам, заблокировать подсчет голосов, чем нарушил права американцев. Заявлениями о мошенничестве Демпартии спровоцировал бунт. А потом еще и пытался использовать возникший хаос, чтобы помешать утвердить итоги голосования.

"То, что делает обвинение, это атака на нашу конституцию. Согласно первой поправке, президент Трамп, как и каждый из нас, имеет право протестовать против выборов, которые считает несправедливыми", - заявил Джон Лауро, адвокат Трампа.

Очередная порция обвинений - козырь, который демократы вытащили из рукава только два с половиной года спустя после атаки на Капитолий. Трамп снова представляет серьезную угрозу глубинному государству и не забыл обещаний осушить вашингтонское болото. А потому нужно его утопить раньше, чем он возьмет реванш. 45-й президент США накануне заседания даже пошутил: для победы на предстоящих выборах ему не хватает еще одного обвинительного акта.

В федеральном суде округа Колумбия экс-президент провел менее получаса. Выслушал прокурора, заявил о своей невиновности. Согласился с выдвинутыми условиями. Из зала заседаний Трамп вышел с обязательством являться по вызову, соблюдать законы и сдаться в случае вынесения обвинительного решения. Под угрозой ареста ему запрещено общаться со свидетелями без адвокатов. Перед вылетом из Вашингтона политик сокрушался: Америка уже не та.

"Было очень грустно ехать по Вашингтону, видеть грязь и разруху. То, что происходит, является преследованием политического оппонента, который лидирует с очень и очень существенным преимуществом на республиканских праймериз и намного опережает Байдена. Нельзя, чтобы такое происходило в Америке", - заявил экс-глава Белого дома.

Обвинение настаивало - следующее заседание по делу должно пройти как можно раньше. Суд предложил три даты. Трамп выбрал максимально поздний вариант - 28 августа.

Лилия Акиньшина, "ТВ Центр"

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