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Российского туриста избили в турецком отеле

10:31
  • пятница
  • 04 августа 2023

Инцидент произошел в Сиде

Туриста из Подмосковья избили работники турецкого отеля.  

Инцидент произошел в пятизвездочном отеле Loxia Comfort Club в Сиде. Россиянин отдыхал вместе с девушкой и сестрой. В первый вечер туристы спустились в ресторан, где отельный фотограф предложил им свои услуги взамен на алкогольный коктейль.

Фотограф напился, начал приставать к сестре отдыхающего, ударил туриста из Эстонии. Россиянин полез разнимать драку, передает telegram-канал SHOT.

"Пришла охрана и администратор, и началось рубилово. В туристов полетели стулья, досталось даже девушке", - рассказал собеседник канала.

Мужчина получил травму головы, множество ран и синяков, ему потребовалась медицинская помощь.

Генконсульство России в Анталии не получало никаких обращений в связи с дракой, передает РИА Новости.

"В случае обращения с изложением сути инцидента будут приняты необходимые меры", - сообщили дипломаты.

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