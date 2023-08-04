Российского туриста избили в турецком отеле

Инцидент произошел в Сиде
Туриста из Подмосковья избили работники турецкого отеля.
Инцидент произошел в пятизвездочном отеле Loxia Comfort Club в Сиде. Россиянин отдыхал вместе с девушкой и сестрой. В первый вечер туристы спустились в ресторан, где отельный фотограф предложил им свои услуги взамен на алкогольный коктейль.
Фотограф напился, начал приставать к сестре отдыхающего, ударил туриста из Эстонии. Россиянин полез разнимать драку, передает telegram-канал SHOT.
"Пришла охрана и администратор, и началось рубилово. В туристов полетели стулья, досталось даже девушке", - рассказал собеседник канала.
Мужчина получил травму головы, множество ран и синяков, ему потребовалась медицинская помощь.
Генконсульство России в Анталии не получало никаких обращений в связи с дракой, передает РИА Новости.
"В случае обращения с изложением сути инцидента будут приняты необходимые меры", - сообщили дипломаты.Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"