В МИД России призвали исключить военную интервенцию в Нигер

Нигерийский президент должен самостоятельно решать внутриполитические проблемы страны

Западная интервенция в Нигер, где военная хунта захватила власть и свергла действующего президента, должна быть исключена, передает информагентство РИА Новости со ссылкой на анонимный источник из МИД России.

Напомним, что американское издание The Washington Post опубликовало официальное заявление свергнутого мятежниками президента Нигера Мохамеда Базума, в котором он призвал США и другие западные страны помочь восстановить конституционный порядок в африканской республике.

"Интервенция должна быть исключена", - заявил собеседник информационного агентства, отвечая на вопрос журналиста о возможности военного вмешательства в Нигер.

При этом собеседник подчеркнул, что нигерийский президент должен самостоятельно решать внутриполитические проблемы страны. По его словам, страны Запада не имеют никакого отношения к проблемам африканского континента.

Он также добавил, что способствовать внутриполитической стабильности должна объединенная коалиция стран Африки.

Ранее бывший посол Франции в США Жерар Аро заявил, что отсутствие в Европе единой стратегии взаимодействия со странами Африки привело к возникновению государственного переворота в Нигере. По его словам, военное присутствие западных стран на африканском континенте бы могло предотвратить рост авторитарных движений на континенте.

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