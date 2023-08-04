ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

В МИД России призвали исключить военную интервенцию в Нигер

10:45
  • пятница
  • 04 августа 2023

Нигерийский президент должен самостоятельно решать внутриполитические проблемы страны

Западная интервенция в Нигер, где военная хунта захватила власть и свергла действующего президента, должна быть исключена, передает информагентство РИА Новости со ссылкой на анонимный источник из МИД России.

Во Франции назвали мятеж в Нигере провалом Европы
Свергнутый президент Нигера призвал США восстановить порядок в стране

Напомним, что американское издание The Washington Post опубликовало официальное заявление свергнутого мятежниками президента Нигера Мохамеда Базума, в котором он призвал США и другие западные страны помочь восстановить конституционный порядок в африканской республике.

"Интервенция должна быть исключена", - заявил собеседник информационного агентства, отвечая на вопрос журналиста о возможности военного вмешательства в Нигер.

При этом собеседник подчеркнул, что нигерийский президент должен самостоятельно решать внутриполитические проблемы страны. По его словам, страны Запада не имеют никакого отношения к проблемам африканского континента.  

Он также добавил, что способствовать внутриполитической стабильности должна объединенная коалиция стран Африки.   

Ранее бывший посол Франции в США Жерар Аро заявил, что отсутствие в Европе единой стратегии взаимодействия со странами Африки привело к возникновению государственного переворота в Нигере. По его словам, военное присутствие западных стран на африканском континенте бы могло предотвратить рост авторитарных движений на континенте.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Читайте также:
Главное сегодня
Протесты в Нигере
Протесты в Нигере
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2023 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.