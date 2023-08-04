Собянин: Служба занятости Москвы помогла разработать карьерную стратегию почти 70 тыс. горожан

Каждый пятый соискатель — старше 50 лет

Почти 70 тысяч горожан прошли профориентацию и разработали карьерную стратегию с помощью службы занятости Москвы. Об этом рассказал Сергей Собянин.

"Профтестирование полезно как начинающим, так и опытным специалистам. Подростки могут выбрать подходящее направление дальнейшего обучения. Студенты – определить траекторию долгосрочного карьерного развития. Кандидаты с опытом – найти новые возможности для профессионального роста", – написал Собянин в своем Telegram-канале.

Чаще всего за оценкой навыков обращаются москвичи среднего возраста и молодежь, а каждый пятый соискатель старше 50 лет.

По словам Собянина, для них подготовлено свыше 200 инструментов оценки гибких, цифровых и профессиональных навыков. Все виды тестирования доступны в центрах "Моя работа" и "Моя карьера".

"Самые популярные тесты можно пройти онлайн. Узнать о своих талантах, востребованных профессиях и компетенциях также можно в "Офисе будущего" на Московском урбанистическом форуме", – сообщил Собянин.

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