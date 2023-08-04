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Обвиняемые в пособничестве ВСУ признались в передаче координат противнику

11:02
  • пятница
  • 04 августа 2023

В результате удара погибли мирные жители

В Херсонской области пресекли преступную деятельность группы пособников Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Преступники передавали сведения о военных объектах Вооруженных сил России в зоне СВО, сообщили в Управлении ФСБ по региону. Они признались, что передали координаты ВСУ, после чего произошел ракетный удар и погибли мирные жители.

Возбуждено уголовное дело о шпионаже, оно направлено в суд. Обвиняемые находятся под стражей, им грозит до 20 лет лишения свободы.  

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