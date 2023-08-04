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Россиянам посоветовали не хранить деньги "под подушкой"

11:22
  • пятница
  • 04 августа 2023

Квартирные сбережения являются традиционным способом накопления средств для большинства граждан России

Российские граждане должны использовать современные способы хранения сбережений. Об этом в интервью газете "Известия" заявила сертифицированный финансовый консультант Татьяна Волкова.

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"Не стоит держать деньги дома, под подушкой", - заявила Волкова, отвечая на вопрос журналиста о рисках хранения денежных средств в домашних условиях.

При этом финансовый консультант подчеркнула, что на данный момент в распоряжении российских граждан находятся множество современных инструментов, которые в разы выгоднее хранения денег дома. По ее словам, среди таких инструментов наиболее проверенными являются банковские карты, инвестиционные счета, а также недвижимость.  

Она также добавила, что хранение денежных средств дома является традиционным инструментом накопления для большей части граждан России, однако необходимо помнить о том, что такой способ не сможет спасти средства от "непредвиденных обстоятельств".  

Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что новая программа долгосрочных сбережений россиян одобрена на заседании правительства страны. По его словам, теперь российские граждане смогут получить возможность создания финансовой подушки безопасности.

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