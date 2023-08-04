Украинские военные ждут помощь от американских "садовников"

Читатели британского издания Newsweek высмеяли режим Владимира Зеленского из-за недавних публикаций в "либеральных" медиа Запада о том, что ВСУ якобы мешают в продвижении на южном направлении фронта "кусты".

"Думаю, теперь они будут клянчить газонокосилки", - приводит информагентство РИА Новости комментарий одного из читателей.

При этом другой читатель британского издания высказал аналогичную точку зрения. По его словам, такие новостные заметки "либеральных" медиа стран Запада приведут к отправке на Украину американских "садовников", которые будут уничтожать "сорняки" в зоне СВО.

Еще один читатель издания также добавил, что теперь западные СМИ оправдывают провал анонсированного США украинского контрнаступления "кустами".

"Растения виноваты в том, что нападение провалилось", - заключил читатель.

Ранее в разведывательном ведомстве Соединенного Королевства сообщили, что кустарники и мелкие деревья являются главной причиной провала контрнаступления ВСУ. По данным ведомства, теплый и влажный климат в зоне СВО способствовал росту огромного количества растений.

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