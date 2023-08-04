Полезно знать: нацпроект "Цифровая экономика. Искусственный интеллект"

Нейросети помогают людям справляться со сложными задачами

Быстрее, качественнее, проще! Нейросети помогают людям справляться со сложными задачами.

Благодаря федеральному проекту "Искусственный интеллект" национального проекта "Цифровая экономика" развитие этой технологии в России продолжается, несмотря на санкции.

Работают уже более двух тысяч отечественных решений. Эффект от них превышает триста миллиардов рублей в год! Это почти как бюджет Красноярского края.

Искусственный интеллект научился помогать врачам: "подсвечивает" возможные патологии на КТ-снимках и подбирает верную дозу лекарств. А ещё помогает контролировать качество деталей в машиностроении. Управляет беспилотными поездами и тракторами. Следит за самочувствием коров на фермах. В общем, делает массу полезных вещей.

Появляются и новые профессии! Разработчиков или аналитиков данных уже готовят. Кто-то же должен нейросети развивать, давать им задания и контролировать результат.

Чтобы искусственный интеллект и дальше брал на себя рутинную, скучную или опасную работу. А для человека дела найдутся.

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