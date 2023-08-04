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Полезно знать: нацпроект "Цифровая экономика. Искусственный интеллект"

12:30
  • пятница
  • 04 августа 2023

Нейросети помогают людям справляться со сложными задачами

Быстрее, качественнее, проще! Нейросети помогают людям справляться со сложными задачами.
Полезно знать: нацпроект "Малое и среднее предпринимательство"

Благодаря федеральному проекту "Искусственный интеллект" национального проекта "Цифровая экономика" развитие этой технологии в России продолжается, несмотря на санкции.

Работают уже более двух тысяч отечественных решений. Эффект от них превышает триста миллиардов рублей в год! Это почти как бюджет Красноярского края.

Искусственный интеллект научился помогать врачам: "подсвечивает" возможные патологии на КТ-снимках и подбирает верную дозу лекарств. А ещё помогает контролировать качество деталей в машиностроении. Управляет беспилотными поездами и тракторами. Следит за самочувствием коров на фермах. В общем, делает массу полезных вещей.

Появляются и новые профессии! Разработчиков или аналитиков данных уже готовят. Кто-то же должен нейросети развивать, давать им задания и контролировать результат.

Чтобы искусственный интеллект и дальше брал на себя рутинную, скучную или опасную работу. А для человека дела найдутся.

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