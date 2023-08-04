Полезно знать: нацпроект "Образование. Год наставника"

Учитель — это навсегда

Чтобы хорошо учить, нужно хорошо учиться! В Год педагога и наставника, запущен портал БУДЬУЧИТЕЛЕМ.РФ.

Каждый, кто планирует освоить эту одну из самых важных в мире профессий, может выбрать подходящий вуз. Система сама предложит варианты. Стоит лишь задать необходимый уровень образования, регион и направление: хоть математика, хоть искусство вокала. Останется лишь подготовиться и сдать экзамены.

Те, кто уже преподаёт, могут повысить свою квалификацию. По всей стране сейчас создают центры, где учителя и наставники обмениваются опытом и изучают новые методики.

А ещё благодаря национальному проекту "Образование" до конца будущего года при вузах откроют 33 педагогических технопарка "Кванториум", 20 из них работают уже сейчас. Там и мультимедийное оборудование освоить можно, и в робототехнике поднатореть.

Учитель – это навсегда.

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